CHP'den 19 Mayıs'ta rap şarkılı paylaşım
CHP, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir video paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir video klip yayınladı.
Rap şarkılı klip sosyal medyada gençlerden büyük ilgi gördü.
CHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle:
"Ölmez asla fikirler güneş doğar bizimle..." #19Mayis1919 Bayramımız kutlu olsun.
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