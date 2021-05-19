İzmir'de 19 Mayıs kutlamaları 4 gün sürecek

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:50

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 19 Mayıs mesajında 102 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan başlattığı bağımsızlık ateşinin, Cumhuriyet’in temellerini attığını hatırlatarak, “19 Mayıs, bağımsızlık ve umudun sembolü oldu. Biz bu anlamlı günde yalnızca Mustafa Kemal Atatürk’ün sunduğu armağanları kutlamakla yetinemeyiz. Aynı zamanda onun muhakeme ve düşünme kabiliyetini, yaşadığımız zamanın koşulları içerisinde kendi hayatlarımızdan başlamak üzere uygulamak zorundayız. Samsun’a çıkışının 102. yılında, kendisini minnetle anıyor ve onun cesaretinin hepimize ilham kaynağı olmasını diliyorum” dedi.

İZMİR MARİNA AÇILIYOR

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Başkan Soyer, 11.30’de Işılay saygın Kütüphanesi’nin ve 12.15’te Ergün Başar’ın Portreler sergisinin açılışına katılacak. Başkan Soyer 13.00’te CHP İzmir İl Başkanlığı’nın Cumhuriyet Meydanı’ndaki töreninde Atatürk Anıtı’na çelenk koyacak ve 14.30’da İzmir Marina’yı açacak. Başkan 15.30’da Bergama Vapuru’nun ilk seferinde çocuklara eşlik edecek.

COŞKU İLÇELERE TAŞINACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs coşkusunu ilçelere de taşıyor. Üstü açık otobüslerle 11.00’de Kültürpark Lozan Kapısı’ndan konvoy halinde hareket ederek bugün açılışı yapılacak İzmir Marina’ya uğrayan İzmirli müzisyenler, oradan da ilçelere doğru yola çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Gezici Kütüphanesi ise bugün Kemalpaşa Sütçüler ve Beşpınar Köylerinde olacak.

4 GÜN SÜRECEK

20 Mayıs 2021’de 12.00-12.30 arasında İzmir Sahne Çalışanları Derneği üyeleri Kültürpark çim alanda, Basmane Kapısı girişinde, Montrö Kapısı girişinde; 13.00-14.00 arasında Kültürpark Kaskatlı Havuz’un yan tarafında; 14.00-15.00 arasında Göl Gazinosu’nun önünde ve Ahşap Sahne’de konser verecek.

21 Mayıs 2021’de Köy Tiyatrosu 10.00-17.00 saatleri arasında Kemalpaşa Vişneli Köyü’nde olacak. 13.00-16.00 saatleri arasında Kültürpark’ta dans gösterileri düzenlenecek. 13.00-14.00 saatleri arasında İzmir Müzisyen Dernekleri üyeleri Lozan Kapısı girişinde, 15.30-17.00 arasında Karşıyaka ve Bostanlı iskelelerinde, 16.00-18.00 saatleri arasında Narkoz Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde konser verecek. 21 Mayıs’ta da üstü açık otobüslerle tur Buca ve Bayraklı’da devam edecek.

22 Mayıs 2021’de 15.30-17.00 saatleri arasında ise İzmir Müzisyen Dernekleri’nin üyeleri Alsancak İskelesi’nde konser verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs etkinlikleri konserler, dans gösterileri ve söyleşilerle İzmirTube’de de sürecek.