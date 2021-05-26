CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:24

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, çayda taban fiyat belirlenememesine ilişkin açıklamada bulundu.



Deniz, yaptığı açıklamada "Çay kanunu bir an önce çıkarılsın. Çayda taban fiyatı uygulamasına geçilsin. Özel sektör devletin açıklamış olduğu fiyatın altında çay alımını yasaklasın. Arkadaşlar bu talep hepimizin talebi değil mi?" Peki ne oldu yapılmadı" ifadeleriyle yaşananlara tepki gösterdi.



Sözlerine devam eden Deniz, "Kota kontenjan sorununu çözelim dedik, Çaykur, özel sektör bir araya gelsin sezon açılmadan bu sorun çözülsün dedik yine kimse bir araya gelmedi. İşin tuhafı bu işten sorumlu olan STK'lerde yanaşmadı. Birebir konuştuğumuzda herkes bu görüşün çok doğru olduğunu herkesin katıldığını söyledi ama iş icraata geldiğinde ortada hiç kimse yok." dedi.

