CHP'den 'Savunma Yürüyüşü' açıklaması

22 Haziran 2020 Pazartesi, 17:23

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında polisin baro başkanlarının 'Savunma Yürüyüşü'nü engellemesine tepki göstererek, "Vatandaşın savunma hakkına göz diken bir ülkede adalet olur mu? Adaletin olmadığı yerde mülk, huzur ve refah olur mu? Baro başkanları yürüyüş yaptılar ancak polis barikatlarıyla durduruldular. Bu demokrasi tarihinde hem de yargı tarihinde kapkara bir gündür" dedi.

CHP'li Öztrak'ın açıklamaları şöyle:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Cumhuriyetin kurucu babaları bunu görmüş ve yeni devletin temelini adalet üzerine inşa etmiş.

Onun için mahkeme salonlarında 'adalet mülkün temelidir' diye yazar. Ama saray adaletin terazisinin ayarını bozuyor, 12 eylül darbecilerinin bile yapmadığını yapmaya hazırlanıyor.

Baroları bölüp, parçalamaya uğraşıyor. Baro başkanlarının büyük kısmı söz konusu düzenlemeye karşı aynı itirazda bulunuyor. Saray bu sesi duymuyor. Vatandaşın savunma hakkına göz dikilen bir ülkede adalet olur mu? Adaletin olmadığı yerde mülk olur mu? Huzur ve refah olur mu?

Baro başkanları tepkilerini dile getirmek için yürüyüş yaptılar. Anıtkabir’e gitmek istediler ama Başkent’in girişinde polis barikatıyla durduruldular. Avukatlar ile kanunsuz emre uyan polisler arasında arbede çıktı. Bu hem Türk demokrasi tarihinde, hem yargı tarihinde kapkara bir gündür.

Gerekçe olarak da sadece 'Valilik izin vermedi' deniyor. Oysa Ankara Barosu Başkanı’nın açıklamalarına göre valiliğe yazılı olarak bilgi verilmiş. Herhangi bir ret cevabı da gelmemiş.

Barışçıl gösteri ve yürüyüş devletin lütfu değil, tüm vatandaşların hakkıdır! Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuk devleti için, savunma hakkı için mücadele veren 'gerçek hukuk insanlarının' yanındayız"