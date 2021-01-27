CHP'li 3 vekilin istifa edeceği iddiasına Özgür Özel'den yanıt

27 Ocak 2021 Çarşamba, 14:41

Kulislerde, Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in CHP'den istifa edeceği konuşuluyordu. CHP'li 3 vekilin Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü ve Özgür Özel ile görüştükten sonra istifa kararını netleştirecekleri iddialar arasındaydı.

CHP'li Özgür Özel, bugün yaptığı basın toplantısında iddialara yanıt verdi.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

An itibariyle partiden bir kopuş, bir ayrılma yoktur. Daha önceki tartışmalarda da genel başkan söyledi. CHP'de sayın genel başkana mektup yazarak, mektuba cevap vererek bir iletişime ihtiyaç yoktur. CHP'de sayın genel başkanın kapısı ardına kadar açıktır. Arkadaşlarımıza da kapı açık idi. O açık kapıdan geldiler ve sayın genel başkanımızla görüştüler. Bundan sonra da bu kapı hiçbir zaman kapanmadı ve kapanmayacaktır. Ben arkadaşlarımıza değer veriyorum, arkadaşlarımızı yitirmek kaybetmek istemeyiz.

Bir gerçek var. Adaletsizlik ve eşitsizlikle de karşı karşıyayız. Durum şudur, AKP'nin ikinci genel başkanı partiden kopmuştur. AKP'nin birinci başbakanı partiden kopmuştur. AKP'nin birinci cumhurbaşkanı partiden kopmuştur. Partinin ikinci başbakanı yoktur. Bir kopuştan bahsederken iki üç milletvekilimizle ilgili, başbakanlar gittiler, hazinenin başında olan dışişlerinde olanlar gittiler. AKP'de geçmişte olup da şimdi devam edenler ihtiras tramvayının içinde olanlardır. Liyakatle değil sadakatle bir yere gelenlerdir.

Terazinin dengesini kurarken birazcık AKP'deki kopuşlarda ne kadar haber yaptık, ne kadar üstünde durduk, hangisini son dakika verdik... Bakan gitti 22 saat haber olmadı Türkiye'de. Damat bakan. Bu Türkiye'de istifa edersin Tayyip Erdoğan "he" demeden bunun haberi olmaz. İstisnası KRT, TELE1, Halk TV ve Habertürk'tür.