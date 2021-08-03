CHP'li Alban'ı isyan ettiren görüntü! İşte Çökertme'deki son durum

03 Ağustos 2021 Salı, 16:33

CHP'li Alban aracıyla Çökertme'deki orman yangınına ilişkin incelemede bulundu. Alban, bölgede yangın söndürme helikopterinin bulunmamasına isyan etti.



Bölgeyi kamerayla kayıt altına aldıran Alban, "Burada yangın söndürme helikopteri yok. Bir tane keşif helikopteri var başka da bir şey yok. Yok burada bir şey yok yok! Kandırmayın insanları." ifadelerini kullanarak iktidara tepki gösterdi.