CHP'li Alban'ı isyan ettiren görüntü! İşte Çökertme'deki son durum
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi'nde devam eden orman yangınına ilişkin video paylaşarak isyan etti.
CHP'li Alban aracıyla Çökertme'deki orman yangınına ilişkin incelemede bulundu. Alban, bölgede yangın söndürme helikopterinin bulunmamasına isyan etti.
Bölgeyi kamerayla kayıt altına aldıran Alban, "Burada yangın söndürme helikopteri yok. Bir tane keşif helikopteri var başka da bir şey yok. Yok burada bir şey yok yok! Kandırmayın insanları." ifadelerini kullanarak iktidara tepki gösterdi.
Video Haberler
- CHP'li Alban'ı isyan ettiren görüntü!
- Baba ve oğlu 15 dakika arayla hayatını kaybetti
- 'Lütfen' dedi, acil çağrıda bulundu
- Yüksekova'daki sel paniği kamerada
- Otel çalışanına silahlı saldırı kamerada
- Yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi
- Vaka sayıları artmasına rağmen yine aynı manzara
- Esenyurt'ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü
- Önce takdir sonra tepki topladı
- Öfkeli kalabalık sürücüye böyle saldırdı!