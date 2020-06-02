CHP'li Atıcı'dan AKP'li Resul Tosun'a 'laiklik' yanıtı

02 Haziran 2020 Salı, 18:02

Resul Tosun'un 'milletin değerleri, kültürünü, inancını yok sayarak millete danışmadan yapılan icraatların' CHP tarafından yapıldığı; ezanın ve harflerin değişmesine, kılık kıyafetlere müdahale edilmesine, Kur'an-ı Kerim ile inancın yaşanmasının yasaklanmasına milletin 1950'de cevap verdiği iddialarına Ahat Andican, "Tanımlamalarının bir bölümüne katılıyorum. Bir bölümüne katılmıyorum. En katılmadığım nokta, 1923'ten 1950'ye kadar olan dönemi 'CHP'nin reddetmesi gereken dönem' olarak söylüyorsun. Ve o dönemi 'milli irade olmayan' dönem diye niteliyorsun. O dönem Atatürk'ün dönemi bu ülkede milli iradenin bir devlet yarattığı dönemdir" dedi.

Bunun üzerine Tosun, Andican'a "Asıl bu yakışmadı size hangi milletvekili halk tarafından seçildi" ifadesiyle karşılık verdi.

Andican'ın "1939'a kadar olan dönemden bahsediyorum. Atatürk dönemini yok sayamazsın" sözü üzerine Tosun, "1924'e kadar Atatürk benim de kahramanımdır. Milletin değerlerine uygun hareket etmiş ve Anayasa yapmıştır. Ekonomide güzel şeyler yapmıştır ama milletin değerlerini hiçe sayan icraatlar CHP icraatlarıdır. Onu Atatürk icraatı olarak bize hiç kimse dayatamayacaktır. Bu millet o icraatları kabul etseydi CHP 1950'de iktidarına devam ederdi. Bu millet Kuran-ı Kerim'in yasaklanmasına, kılık kıyafetine karışılmasına 14 Mayıs 1950'de cevabını vermiştir" dedi.

Tosun'un bu sözlerine sert bir çıkış yapan CHP 26. dönem milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, "Bu ülkede Kuran'ı Kerim de, ezan da yasaklanmamıştır. Bu kuruntularınıza cevap vermem. CHP o dönemde tüm eğilimleri tek parti içinde toplamıştır. Tek parti içinde senin deden de vardı. Benim dedem de vardı. Başka bir parti yoktu" deyince Tosun, "Neden başka parti yoktu. Çünkü dikta vardı" karşılığını verdi. Atıcı, Tosun'un iddiasına sert bir çıkışla 'izah edeyim' dedi ve "Padişahlıktan demokrasiye geçiş dönemiydi. Sizin derdiniz laiklikle. Siz istiyorsunuz ki, 'bu ülkeye şeriat gelsin. Halife olsun' millet de buna izin vermedi vermeyecek! Din seninle Allah arasındadır" yanıtını verdi.

Stüdyodaki sert 'laiklik' kavgasında Atıcı sözlerini, "Sen bu ülkeyi şeriatla yönetemeyeceksin. Bu millet sana izin vermeyecek" şeklinde bitirdi.

Tartışmanın ardından Twitter'da da hashtag kampanyası başlatıldı. 'Kemalizm istemiyoruz' etiketinin altında 'laikliği' savunanlar da 'şeriatı' savunanlar da görüşlerini paylaştığı tweetler attı.



