CHP'li Bakan'dan yüz yüze sınavlar iptal edilsin çağrısı

23 Aralık 2020 Çarşamba, 18:07

Bakan öğrencilerin ve ailelerin sağlığının tehlikeye altıldığını savunarak "Hem çocuklarımızı risk altına alıyoruz hem de ailelerini. Bir yanda interneti ve tableti olmayan milyonlarca öğrenci; diğer yanda ailesinde kronik rahatsızlığı olan milyonlarca öğrenci olduğu gerçeği. Pandeminin tavan yaptığı dönemde sınavların yüz yüze yapılması akıl ve bilim dışı bir karardır." ifadelerini kullandı.