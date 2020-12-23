CHP'li Bakan'dan yüz yüze sınavlar iptal edilsin çağrısı
CHP, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), birinci dönem karnesi için ortaokul ve lise öğrencilerine en az bir yüz yüze yazılı sınav notu zorunluluğuna itiraz etti. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çağrı yaparak, sınavların iptal edilmesini istedi.
Bakan öğrencilerin ve ailelerin sağlığının tehlikeye altıldığını savunarak "Hem çocuklarımızı risk altına alıyoruz hem de ailelerini. Bir yanda interneti ve tableti olmayan milyonlarca öğrenci; diğer yanda ailesinde kronik rahatsızlığı olan milyonlarca öğrenci olduğu gerçeği. Pandeminin tavan yaptığı dönemde sınavların yüz yüze yapılması akıl ve bilim dışı bir karardır." ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
- Asgari ücretin ne olacağı az çok belli oldu
- 'Pelikancılar telaşta, yeni sahip arıyorlar'
- Uzan: Erdoğan seçimi erteleyebilir
- Bankada parası olanlar dikkat! Oranlar değişti
- 'Pandemiden sonra hedonizm salgını yaşanacak'
- 570 yıllık gelenekte Sofuoğlu zihniyeti!
- Erdoğan'dan Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- Prof. Dr.Orhan Kural Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
- PACE'den Selahattin Demirtaş açıklaması
Video Haberler
- CHP'li Bakan'dan yüz yüze sınavlar iptal edilsin çağrısı
- Fatih Portakal'dan Erdoğan'a 'Demirtaş' yanıtı
- Aleyna Çakır'ın katil zanlısından ölüm tehdidi
- Cemal Enginyurt'tan AKP'ye ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe sayan kuyruk
- Saç saça baş başa temizlik kavgası kamerada
- Ölüm getiren korkunç iş kazası
- Çanakkale'de tüyler ürperten olay
- Polis ekipleri, “şalterli kaçış” ile şoke oldu
- Çin'de askerlerin el bombası ile imtihanı kamerada