Soylu ve 10 bin dolarlık gizemli milletvekili

03 Haziran 2021 Perşembe

İçişleri Bakanı Soylu, AKP içinde yalnız bir adam.

Bunu biliyor.

Tek bir dostu var mı, doğrusu emin değilim.

Ama AKP’yi parmağının ucunda tutuyor.

Orada kaldıkça güçleniyor.

Cumhurbaşkanı da dokunamıyor.

Aslında miadını çoktan doldurmuş durumda.

Cumhurbaşkanı ile MHP arasında bir güç oyunu-denge oyunu var.

RTE onu kişilik olarak yıpranmaya-parçalanmaya bıraktı. Taa Bahçeli sahipleninceye kadar. Sahiplenmeseydi, Soylu çoktan gitmişti.

Soylu, Cumhur İttifakı’nın, belki de hükümetin varlığının kendisinin orada kalmasına bağlı olduğunu biliyor.

Ta ki MHP arkasında durana, bakan olarak desteğini sürdürene kadar.

Açıklamayacak

Soylu meydan okurken hâlâ tartışılan çok önemli bir bombayı gündeme bıraktı: Sedat Peker bir milletvekiline 10 bin dolar gönderiyor.

Gazeteciler sıkıştırdılar, “Kim bu açıkla” diye.

Ama açıklamadı.

Avukatından falan bahsetti ve sonra da “Savcıya açıklayacağım” dedi.

Yalan, ne savcıya gidecekti, ne savcı çağıracaktı ne de bu milletvekilini açıklayacaktı.

Bu maaşa bağlanmış Peker’in adamı milletvekili, muhalefetten birisi olsaydı, Soylu hemen adını açıklardı, belgelerini de.

Ama muhalefetten değildi.

MHP’den de değildi. Öyle olsaydı, gündeme getirmezdi, çünkü bakanlıkta kalabilmesi bu partiye bağlı.

Tek seçenek bu milletvekilinin AKP saflarından olmasıdır. Mantık bunu gerektiriyor.

Peki üye olduğu, bakan olduğu partisine ait bir milletvekilini niye gündeme getirdi?

Yukarıda belirttiğim gibi, Soylu artık manevi olarak AKP’nin ne bakanı ne üyesi. Bileti çoktan kesilmiş.

AKP’ye bırakılan bomba

Bunu o da biliyor. 10 bin dolar maaşa bağlanan milletvekili bombasını, aslında AKP’nin içine bıraktı.

Bunu açıkladığında henüz Bahçeli de ertesi gün Cumhurbaşkanı da Soylu’ya destek belirtmemişlerdi.

AKP’ye bir ihtar çekmişti: “Bu 10 bin dolarlık milletvekilini açıklarım, üstelik başka daha neler açıklarım, arkamda durun ve beni destekleyin.”

Etkisini gösterdi mi dersiniz, evet; Bahçeli 25 gün sonra bile olsa ilk mesajı aldı, iktidarın yıpratılmasını engelleyerek Soylu’yu sahiplendi, ikinci mesajı da RTE aldı.

Soylu, dokunulmazlık kazandı.

Engelli Bakan

Ama o şimdi o iktidarda yalnız bir kurt.

Ama aynı zamanda da engelli bir bakan. Emniyet müdür yardımcısının bile meydan okuduğu. Adnan Oktar ve kediciklerine karşı yapılan önemli operasyonların bile bildirilmediği, Oktar ile ilişkileri nedeniyle kendisinden gizlendiği...

Acaba Bakan olmasaydı, Adnan Oktar davasıyla ilişkilendirilir miydi, bilmiyorum. Ciddi bir siyasi çatışmayı varsaysak ve bakanlıktan gönderilse, evet derdim. Adnancıların durmadan destek ve yardım talep ettikleri bir siyasi.

Kim adına Peker ile

ilişkiyi sürdürdü?

10 bin dolarlık milletvekili bir sır olmaktan çıktı aslında. Herkesin bildiği, eğer başka sürpriz bir isim ortaya çıkmazsa adı dile getirilmeyen bir sır.

AKP içinde herkes biliyor. Ama cesaretleri yok açıklamaya.

Bu adam siyasi bir pazarlık konusuna dönüştü.

Soylu ile AKP arasında, belki de AKP ile Peker arasında, bilmiyoruz.

Peker ile bu milletvekili arasındaki ilişkiler de Peker’in açıkladığı olaylarla deşifre edilmiş sayılır.

Ülkenin savcılık kurumu o kadar raydan çıktı ki, alenen konuşulan ve suç oluşturan bir kaba olayı bile soruşturan yok. Ancak kendilerine bir işaret gelmesi gerekir.

10 bin dolar neyin karşılığı?

Peki Peker ile milletvekili arasında ilişki sürüyor mu? Bazı olayları açıkladığına göre sona ermiş olabilir.

Bu milletvekili, Peker’e ne gibi hizmetler sundu?

Acaba bu hizmetleri kendi kişisel çıkarları doğrultusunda mı sundu veya o da partinin bazı yüksek mahfillerinden gelen emir ve talimatlar çerçevesinde mi hareket etti. Emir kulu olsa bile, kişisel olarak da Peker’e ne gibi istihbari hizmetler sundu? Bu 10 bin dolar onların bir karşılığı mı?

Bilmiyoruz.

Peker pazar günü bu konuda neler söyleyecek dersiniz?