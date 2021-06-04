Cüneyt Özdemir: Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçinin ismi bana söylendi

04 Haziran 2021 Cuma, 12:10

Özdemir kendisine ait Youtube kanalında Sedat Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğunun peşine düştü.

İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz haftalarda katıldığı TRT Haber canlı yayınında “Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var.” açıklamasının yankıları sürüyor.

Soylu ise gündeme getirdiği iddiada 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini henüz açıklamadı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir “Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi kim?” başlığıyla Youtube canlı yayını yaptı.

ÖZDEMİR: BİR SİYASETÇİ BANA 10 BİN DOLAR ALAN İSMİ SÖYLEDİ

Yayını sosyal medya platformu Twitter hesabından paylaşan Özdemir tweetinde dikkat çeken ifadeler kullandı.

Özdemir, “Bugün üst düzey bir siyasetçi off the record bu ismi bana söyledi. Henüz farklı kaynaklardan doğrulatamadım. Ancak çok sürpriz yok.” dedi.

"AK PARTİLİ OLMASA SOYLU İSMİ ÇOKTAN AÇIKLARDI"





Cüneyt Özdemir yayında yaptığı konuşmada, “Bu gidişat bana normal gelmiyor. 10 bin dolar alan siyasetçiyi ortaya atan Süleyman Soylu. Madem o ortaya attı. Süleyman Soylu açıklamalı. Neden açıklamıyor, benim aklıma tek bir şey geliyor herhalde AK Partili. AK Partili olmasa çoktan açıklar gibi ya da bir gazeteciye sızdırır. Akla gelen ilk şey bu.” ifadelerini kullandı.