CHP'li Bulut, Bakan Kurum'un yalanladığı 'plastik çöpleri' görüntüledi

01 Nisan 2022 Cuma, 16:59

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana’ya Avrupa’dan gönderilen plastik atıkları görüntüledi. Hepsinin Avrupa ülkelerine ait ve Türkiye’de bulunmayan ürünlerin çöpü olduğunu kaydeden Bulut, çöp dökülmesi yasak olan alana bu çöplerin kaçak olarak atıldığını, ihbar üzerine belediye görevlilerinin çöplerin temizliğini yaptığını ifade etti.