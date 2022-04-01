CHP'li Bulut, Bakan Kurum'un yalanladığı 'plastik çöpleri' görüntüledi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Londra'dan yola çıkan ve Adana'ya giden 'plastik atıklarla' ilgili haberleri yalanlamasının ardından; CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, plastik çöpleri yerinde tespit etti. Bulut, Çukurova’da yerleşim yerlerinin hemen yakınında Avrupa’dan gelen çöpleri görüntüledi.

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2022 Cuma, 16:59

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana’ya Avrupa’dan gönderilen plastik atıkları görüntüledi. Hepsinin Avrupa ülkelerine ait ve Türkiye’de bulunmayan ürünlerin çöpü olduğunu kaydeden Bulut, çöp dökülmesi yasak olan alana bu çöplerin kaçak olarak atıldığını, ihbar üzerine belediye görevlilerinin çöplerin temizliğini yaptığını ifade etti.

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