CHP'li Burak Erbay: 'Askeri uçaklar, askeri helikopterler, çift pervaneli helikopterler yangın Saray'a yönelince ortaya çıktı'
CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, “Bizim üzüldüğümüz nokta, 3 günden beri görmediğimiz helikopterleri, görmediğimiz uçakları ne zaman gördük biliyor musunuz? Ne zaman yangın Saray’a yöneldi, biz o uçakları daha önce görmediğimiz helikopterleri görmeye başladık. İşte bu da AKP’nin maalesef gerçek yüzünü gösteriyor. Vatandaşın evi yanarken olmayan uçaklar, ormanlarımız yanarken ortada olmayan uçaklar işte şimdi çıktı. Askeri uçaklar, askeri helikopterler, çift pervaneli helikopterler Saray’a yönelince yangın, ortaya çıktı” dedi. Etiketler
CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını hakkında bugün yaptığı açıklamada, söndürme uçak ve helikopterlerinin yangının Okluk’taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yaklaşması üzerine kullanılmaya başlandığını söyledi.
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