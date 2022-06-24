CHP'li Burak Erbay: 'Askeri uçaklar, askeri helikopterler, çift pervaneli helikopterler yangın Saray'a yönelince ortaya çıktı'

24 Haziran 2022 Cuma, 16:44

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını hakkında bugün yaptığı açıklamada, söndürme uçak ve helikopterlerinin yangının Okluk’taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yaklaşması üzerine kullanılmaya başlandığını söyledi.

Erbay’ın açıklaması şöyle:

“2022 yazı daha ilk günlerinde maalesef Marmaris yangını 3. gününe girdi. Salı günü başlayan yangın 72 saate ulaşmak üzere. Ve bildiğimiz kadarıyla Türkiye’nin başka yerinde yangın yok ve maalesef biz 72 saate yaklaşan bu yangını söndüremedik. Şu anda yangın bütün şiddetiyle özellikle Yeşil Belde Mevkiinde devam ediyor. Rüzgar çok şiddetli. Biz, yangının söndürülmesi için 3 gündür mücadele eden orman teşkilatına, belediye personellerine, halka, gönüllü herkese çok teşekkür ediyoruz. Ama sonuç itibari ile Türkiye’de tek bir yangın olmasına rağmen 72 saattir biz bu yangını söndüremedik. Söndüremedik. Türkiye Cumhuriyet’i olarak yeterli etkin müdahaleyi yapamadık. Emniyeti öncesinden gerekli tedbirleri alamadığımız için yangın 3 günden beri maalesef devam ediyor.

“BİR DAHA BU ACILARI YAŞAMAYALIM İSTİYORUZ”

Şu anda rüzgarın şiddeti artarak devam ediyor. Eğer böyle giderse maalesef bugün de söndürme imkanı olmayacak. Ama bizim üzüldüğümüz nokta, 3 günden beri görmediğimiz helikopterleri, görmediğimiz uçakları ne zaman gördük biliyor musunuz? Ne zaman yangın Saray’a yöneldi, biz o uçakları daha önce görmediğimiz helikopterleri görmeye başladık. İşte bu da AKP’nin maalesef gerçek yüzünü gösteriyor. Vatandaşın evi yanarken olmayan uçaklar, ormanlarımız yanarken ortada olmayan uçaklar işte şimdi çıktı. Askeri uçaklar, askeri helikopterler, çift pervaneli helikopterler Saray’a yönelince yangın, ortaya çıktı. Biz temenni ediyoruz ki rüzgar şiddetlenmesin, bir an önce sönsün. Ve ama da biz bundan sonraki yangın için biz ders alalım. Bir daha bu acıları yaşamayalım istiyoruz.”