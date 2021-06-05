CHP'li Erdoğan Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı

05 Haziran 2021 Cumartesi, 11:10

İstanbul Milletvekili ve CHP Genel Başkanı Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de bulunan 405 milyar metreküplük gaz keşfinin ikinci “müjde” açıklamasının “toplumu oyalayan müjdeler” olduğunu söyleyerek, “Tabii ki biz isteriz Türkiye büyük petroller bulsun, işletsin ama bugüne kadar açıkladığı müjdelerin hepsinin altı boş çıktı” dedi. Toprak, bu “müjdeler” yerine düzgün bir dış politikayla Akdeniz’deki hidrokarbon gazlarının çıkarılabileceğini vurgulayarak, şunları belirtti:

“Akdeniz’de hidrokarbon gazları var. 3 trilyon dolarlık bir rezerv olduğu söyleniyor. En çok kıyısı olan devlet Türkiye’dir. Yüzde 20 orada hakkını alabilse 600 milyar dolar yapar. Türkiye’de iç ve dış borçlarını özel sektörün tamamını sıfırlayacak kadar kaynak demektir. Biz yanlış dış politika sebebiyle hakkımızı alamıyoruz. Biz daha hayal olan denizin dibinde çıkarma maliyeti ne olduğunu bilmediğimiz bir yeri, toplumu uyutarak, müjdeler vererek, bu süreci geçirmeye çalışıyoruz.”

Romanya’nın Karadeniz’deki petrolü çıkarmayı maliyetli bulduğu için çıkarmadığını aktaran Toprak, Akdeniz’deki hidrokarbon gazlarının Karadeniz’dekinin birkaç yüz misli fazlası olduğunu kaydetti. CHP iktidarında Türkiye’nin Akdeniz’deki haklarını savunacaklarını vurgulayan Toprak, Akdeniz’deki kaynağı çıkarmanın maliyetinin daha düşük olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yüzeye en yakın Akdeniz’de ve deniz dalgası yok. Çıkarma maliyeti çok daha ucuz ve süresi çok daha kısa. Türkiye bu haklarını savunabilme, bırakın bir nesli, birkaç nesil önü açılacak. Çünkü izlediği yanlış dış politikayla komşu ülkelerle arasını bozdu. Dünya devletleri de Türkiye’ye sıcak bakmadığı için Türkiye oradan dışlanıyor şu anda. Burada yapılacak şey, Türkiye’nin dış politikasını revize etmesi. Tayyip Erdoğan’ın dış politikası yerine Atatürk’ün bize emanet ettiği ‘Yurtta barış, cihanda barış’ politikasını izlemeliyiz. Bizim müttefiklerimizle iyi ilişkiler kurup ama komşu ülkelerle de diyalogumuzu güçlendirmemiz lazım.”