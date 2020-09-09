CHP'li Erhan Adem açtı ağzını yumdu gözünü: Şov peşindeler!

09 Eylül 2020 Çarşamba, 15:57

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, geçtiğimiz cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Niğde-Ankara Otoyolu'nun tamamlanmasını fakat Niğde'deki kasabaları birbirine bağlayan yolların yapılmamasına tepki gösterdi. Kasabalıları ziyaret ederek sorunlarını dile getiren Adem, "Anca şov peşindeler. Akıllı yol yaptık diyorlar. Buyurun akıllı yol. Diğer yol bedava, aynı yakıtı yakıyorsun, 'akıllı yola' 115 lira para veriyorsun. Bu millet bu çileyi çekmek zorunda mı?" dedi.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Niğde'ye bağlı Dikilitaş ve Dündarlı kasabasındaki vatandaşları ziyaret etti. 4 Eylül cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Niğde-Ankara Otoyolu'nun tamamlanmasına rağmen hala köy yolları ve kasaba yollarının yapılmamasına tepki gösteren vatandaşların sorunlarını dinledi.

"AKILLI YOL YAPTIK' DİYE ÖVÜNENLER, ŞU YOLUN HALİNİ GÖRSÜNLER"

Dikilitaş ve Dündarlı kasabalarını birbirine bağlayan yolda açıklama yapan CHP'li Adem, "Cuma günü 'akıllı yol yaptık' diyerek övünen, hem ücretleri hem de Niğde-Ankara arası mesafenin ne kadar kısaldığını, geçiş garantisi var mı, yok mu, geçiş garantiliyse ne kadar verildiğini söylemeyen arkadaşlar, gelip burada şu yolun halini görsünler" dedi.

Dikilitaş ve Dündarlı kasabaları arasındaki yolun 4 aydır taş içinde olduğunu hatırlatan Adem, "Milletin arabası bozuluyor, kendileri bu yolu kullanmıyor. Burası sürekli kullanılan bir yol ne yazık ki vatandaşın çektiği çile görünmüyor" dedi.

"GARİBAN KÖYLÜ HEP BUNLARI MI HAK EDİYOR"

"Şimdi 'akıllı yol' yapmakla övünen sevgili Niğde Milletvekilleri" diyen CHP'li Adem şöyle devam etti:

"Bu gariban halkın suçu ne? Burası para basmayan bir yer olduğu için mi bu şekilde davranılıyor? Bu millete, arabasına, ekonomik servetine yazık ya. Diğer tarafta iki yıldır yapılmayan Kocapınar yolu var. Bu millet bunu çekmek zorunda mı? Gariban köylü hep bunları mı hak ediyor? Biraz memleketleriyle ilgilensinler."

"ANCA ŞOV PEŞİNDELER"

Vatandaşın birçok sorunu olduğunu fakat ilgilenilmediğine dikkat çeken CHP'li Adem, "Anca şov peşindeler. Akıllı yol yaptık diyorlar. Buyrun akıllı yol. Diğer yol bedava, aynı yakıtı yakıyorsun, 'akıllı yola' 115 lira para veriyorsun. Bu millet bu çileyi çekme zorunda mı?" diye tepki gösterdi.

"KIŞIN KARDA MI YAPACAKSINIZ"

Dikilitaş kasabasından olduğunu söyleyen Yüksel Genç isimli vatandaş, yolu önce bozduklarını sonra ise yapmadıklarını belirterek, "Bu asfalt işini kışın karda mı yapacaksınız? Güz geldi, kar yağacak, nasıl gidip gelecek bu insanlar bu yoldan, ne yapacağız biz?" diye sordu.

"MADEM YAPMAYACAKTINIZ, NİYE BOZDUNUZ"

Bozulan yolun tüm yaz taşlı bir şekilde kaldığını belirten Genç, "İnsanlar gelip gidemiyor. Arabası kaza yapıyor, tekeri patlıyor. Taşların içinden yürüyoruz. Sayın milletvekilleri, neredesiniz? Gelin, gözünüzle görün. İki yıldır bu yol bozuldu yapılmıyor. Niye yapılmıyor, kışın yol mu yapılır? Neden yapmıyorlar anlamıyoruz. Maden yapmayacaksınız, niye bozdunuz?" diyerek tepkisini dile getirdi.

"MALZEMEDEN ÇALDILAR"

Mağdur olduklarını söyleyen bir çiftçi, "Yapılalı 1-2 sene oldu, yol dayanmadı. Malzemeden çaldılar. Çok mağdur durumdayız. Buradan Kavlaktepe'ye kadar yol bu şekilde" dedi.