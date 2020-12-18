CHP'li Köksal'ın AKP'li Çalık'a verdiği yanıt sonrası Meclis'te 'Bravo' ve alkış sesleri yükseldi

18 Aralık 2020 Cuma, 16:30

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın bütçe görüşmelerine ilişkin Meclis'te yaptığı konuşma Meclis'te büyük alkış aldı.

"On sekiz yıldır ülkeyi yönetemeyen ve en sonunda 2020 yılında pandemi döneminde milleti canı ile cüzdanı arasında sıkıştıran AKP’nin veda bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım." diyen Köksal, "Yanlışlarınızı, yapmadıklarınızı anlatmaya nereden başlayayım, nasıl anlatayım, onu da bilmiyorum ama pandemide Avrupa’daki hemen her devlet vatandaşlarına “Siz evde kalın, sağlığınızı koruyun, devletimiz size bakacak.” derken bizim 9 sarayda oturup yandaş müteahhitlere ve faiz baronlarına bütçeden çil çil ödemeler yapan Cumhurbaşkanı, bırakın vatandaşa destek olmayı IBAN numarası verip vatandaştan para istedi." dedi.

Köksal'ın Meclis tutanaklarına da yansıyan konuşması şöyle:

Pandemi yüzünden batma noktasına gelen 130 bin kahvehane ve kıraathanenin, 200 bin lokanta, restoran ve kafeteryanın, 6 milyonu aşkın seyyar satıcı ve sokak esnafının, 10.300 düğün-davet işletmesinin, 80 bin okul kantincisinin, binlerce halı saha, nargile kafe, internet kafe işletmesinin, sözleşmesini yenileyemeyen 14 bin seyyar Millî Piyango bayisinin geçim sıkıntısına derman olmayıp faiz lobisine üç yılda 602 milyar ödemeyi taahhüt edenlere yazıklar olsun.

"YAZIKLAR OLSUN"

Bu ülkeye hizmet etmek için atama bekleyen genç mühendislerimize, inşaat mühendislerimize kaynak ayırmayıp Osmangazi, Yavuz Sultan Selim Köprüleri ve otoyollar için yandaş müteahhitlere araç garantisi olarak üç yılda 48 milyar ödemeyi taahhüt edenlere yazıklar olsun.

Pandemide iş yeri kapatılan veya geliri azalan esnafın SGK, BAĞ-KUR primlerini vergi, kira, stopaj ödemelerini, elektrik ve doğal gaz faturalarını karşılamayıp Cengiz İnşaatın 422 milyon dolarlık borcunu silenlere yazıklar olsun.

"EYT'LİLERİN HAKKINI VERMEYENLERE YAZIKLAR OLSUN"

Ukrayna ordusuna 200 milyon verip Somali’nin IMF borcunu kapatıp Afrika Kalkınma Bankasına, Afganistan’a milyonlarca dolar gönderip kendi vatandaşı olan emeklilikte yaşa takılanlara hakkını vermeyenlere yazıklar olsun.

Yandaşlarına çifter çifter maaşlar bağlayıp şehit babasına 804 lira maaşı layık görenlere yazıklar olsun.

"TEŞEKKÜR ETMEZSEM NAMERDİM"

İşte, burada, Hayrullah Baba 804 lira maaş alıyor. Eğer gidin, gidin… Daha o kadar çok örneği var ki binlerce şehit ana ve babası bin liranın altında maaş alıyor. Eğer bugün…

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – “124 TL” dedin, şimdi 800’e mi çıkarıyorsun? Söylediklerinizi öğrenin.

BURCU KÖKSAL (Devamla) – Hanımefendi, siz şehit anne ve babasına 5 biner lira maaş bağlayın, bu kürsüde size teşekkür etmeyen Burcu Köksal namerttir. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Önce şehit ailelerine saygı duymasını öğrenin.

BAŞKAN – Sayın Çalık…

BURCU KÖKSAL (Devamla) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşlar kuyruklarda beklemesin ucuz ekmek almak için diye 142 ekmek satış büfesi açıp işletme hakkını da engellilere ve şehit yakınlarına vermek istemişti. Bunu reddedenlere, buna engel olanlara da yazıklar olsun diyorum.

5 milyon Suriyeli mülteciye milyonları dağıtırken asgari ücretle geçim mücadelesi vermeye çalışan kendi vatandaşını açlık sınırı altında yaşamaya mahkûm edenlere yazıklar olsun. (CHP sıralarından alkışlar)

SERAP YAŞAR (İstanbul) – Size de yazıklar olsun.

BURCU KÖKSAL (Devamla) – 2021 yılı bütçesinde 22 şehir hastanesinin işletmecisi olan yandaş müteahhitlere 16 milyar 392 milyon lira kira bedeli ayırıp pandemi döneminin gerçek kahramanı olan sağlık çalışanlarının barınma ve ulaşım giderlerini karşılamayan, ek ücret ödemelerini hakkaniyetle yapmayan, onlara 29 lira 92 kuruş giyim yardımını layık görenlere yazıklar olsun.

Tunus’a 5 milyon dolar hibe edip sahada çalışan sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmek için atama bekleyen sağlıkçılara kaynak ayırmayanlara, tıbbi cihaz, medikal cihaz tedarikçilerine otuz altı aydır ödeme yapmayıp alacaklarından feragat etmelerini isteyenlere yazıklar olsun!

SALİH CORA (Trabzon) – Sosyal çalışma ödeneği ne kadar yapılıyor? Maddi destek ödemesini ne kadar yaptın?

BURCU KÖKSAL – “Venezuela’nın her türlü ihtiyacını karşılayacak gücümüz var.” deyip de dükkanını kapattığınız esnafın, borcunu ödeyemeyip de fabrikasına kilit vuran sanayicinin, ürünü tarlada kalan çiftçinin ve günlük 39 lirayla geçim mücadelesi veren işçinin ihtiyacını karşılamayanlara yazıklar olsun!

Çiftçinin, Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlarını yapılandırmaya sokmayıp kanunen hak ettiği desteklemeleri ödemeyen, borcunu ödeyemeyen çiftçinin ekmek teknesi traktörünü satmasına seyirci kalıp da 5 yandaş müteahhide günlük 34 milyon 277 bin 777 lira ödenek ayıranlara yazıklar olsun!

Patates ve soğan üreticileri ürünlerini satamadığı için yollara dökerken, pancar üreticileri fabrika kapılarında üç kuruş için kuyruklarda beklerken, haşhaş üreticileri kotayla ezilirken, süt üreticileri ürettikleri her litre sütte 34 kuruş zarar ederken; Saray’ın sadece giyecek, mefruşat ve tuhafiye giderleri için 13,4 milyon lira harcayan bütçe olmaz olsun!

Kalyon İnşaata 9,5 milyarlık vergi istisnası tanıyıp 2021 yılı tarım bütçesinde çiftçiye 21 milyar lira ödeneği layık görüp bu ülkenin çiftçisine 2 tane yandaş müteahhit kadar değer vermeyenlere yazıklar olsun!

Emekliye, işçiye, çiftçiye, KOBİ’ye, esnafa, memura acı reçete çıkarıp millet için yandaş kanalları etsiz köfte tarifleri verdirip sarayın beslenme, gıda ve mutfak giderleri için 3 milyon 82 bin lira harcayan bütçe olmaz olsun!

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Böyle olmadı Aylin Nazlıaka gibi kelepçelemen lazım ki biz de... Aylin Nazlıaka gibi kendini oraya kelepçelemen lazım, o zaman manşet olursun.

BURCU KÖKSAL– 10 milyonu aşkın vatandaşımız işsizlikle kıvranırken, AKP Kütahya Gençlik Kolları İl Başkanını Çalışma Bakanlığına bağlı ALO 170 hattında dört ay mevzuat uzmanı olarak işe alıp işe dahi gitmeden 6 bin lira maaş bağlayanlara hakkım haram, zehir zıkkım olsun! (CHP sıralarından alkışlar)

SEMİHA EKİNCİ (Sivas) – Ne hakkın var ki!

BURCU KÖKSAL – “FATİH Projesi” diye diye 3,4 milyar lirayı resmen çöpe atıp pandemide 3 milyonu aşkın öğrencinin internetsiz, 759 bin hanenin televizyonsuz kalmasına seyirci olanlara yazıklar olsun!

9 milyar 750 milyon lirayla kapatılmış olan köy okullarını yeniden açıp atama bekleyen binlerce öğretmeni öğrencilerine kavuşturmak, bu sayede de öğrencilerin bulunduğu yerlerde okullarına gitmelerini sağlamak varken bu parayı taşımalı eğitime ayırıp sabahın kör karanlığında çocuklarımızı yollara düşürenlere yazıklar olsun!

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Yalan söyleyenlere de yazıklar olsun!

BURCU KÖKSAL (Devamla) – 2018’deki KHK’de kadro dışı kalan kiralık araç şoförleri, Karayolları çalışanları, HBYS, bilgi işlem, devlet hastanesi, yemekhane personelleri, laboratuvar, hastane, sterilizasyon, dezenfeksiyon ve KİT personelleri ile belediye şirket işçilerine geçici ve mevsimlik işçilere kadro vermeyip sırf başkanlık sevdanız yüzünden 2019’da Cumhurbaşkanlığında yeni kurulan ofis ve birimlere 1 milyar 300 milyon lira harcadınız. Soruyorum: Vicdanınız rahat mı?

Biraz da güzel memleketim Afyonkarahisar’ın bütçesine bakalım. Bakın, Afyonkarahisar Kahveciler ve Çay Ocakları Esnaf Odası Başkanı Atila Kocabaş bir açıklama yaptı, kahveciler ve kıraathaneciler için, “Battık, battık.” diyor. “Battık.” diyor Oda Temsilcisi. (CHP sıralarından alkışlar) Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser “Pandemi nedeniyle kısıtlama yaşanan sektörlere destek verilmeli.” derken, Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı İbrahim Yörük “Besiciler ve süt üreticileri zarar ediyor, sorunlar çözülmeli.” diye açıklama yaparken, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak salgından etkilenen esnaf ve sanatkârlar için destek paketi talep ederken, Afyonkarahisar Giyim Eşyası, İmalat ve Satıcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hüseyin Karnıbüyük “Pandemi döneminde esnaf ve sanatkârlarımızın desteğe acil ihtiyacı var.” derken “Afyon’a havaalanı açıyoruz.” diye hemşehrilerimi kandırıp Kütahya’da Sait Açba’nın köyüne açtığınız Zafer Havalimanı’nın yandaş işletmecisine 2020 yılında 39,8 milyon lira verenlere yazıklar olsun!

Bunlar Afyon mermeri, bilmeyenlere tanıtmak için getirdim. Hepsi birbirinden değerli, güzelim Afyon mermerleri.

YERLİ VE MİLLİLİK VURGUSU

Şimdi, bizim Afyonkarahisar milletvekilleri burada mı, merak ediyorum, salonda mı AKP vekilleri? Çünkü kamerayı gören, fotoğraf makinesini gören yerlilikten ve millîlikten bahsediyor lakin bakıyorum da şu Gazi Meclisin Ek Hizmet Binası’na bu güzelim Afyon mermeri yerine İtalya’nın “bianco sardo” granitini döşeyecek kadar yerli ve millîsiniz siz!

Afyon’da hangi mermerciye giderseniz gidin bu Gazi Meclisin mermerlerini döşemekten şeref duyar ama siz, Afyonlu hemşehrilerime bunu bile çok gördünüz.