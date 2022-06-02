CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan SADAT yöneticisine sert yanıt: 'Meydanı boş mu buldunuz?'

02 Haziran 2022 Perşembe, 17:22

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Bekaroğlu, SADAT yöneticisi Ensar Ergür’e sert tepki gösterdi. Ergür geçen günlerde, “Bu vatan kanla alındı, kanla savunuluyor. Bu vatanı Türkiye düşmanlarıyla iş birliği yapanlara sandıkta teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. “O ortam geldiğinde korkudan altınıza edersiniz soytarılar” diye konuşan Bekaroğlu, bu tehditkâr ifadeler hakkında gereğini yapmak üzere Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu göreve çağırdı.

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