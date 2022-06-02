CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan SADAT yöneticisine sert yanıt: 'Meydanı boş mu buldunuz?'
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, SADAT yöneticisi Ensar Ergür’ün “Bu vatan kanla alındı, kanla savunuluyor. Bu vatanı Türkiye düşmanlarıyla iş birliği yapanlara sandıkta teslim etmeyeceğiz” sözüne tepki gösterdi.
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Bekaroğlu, SADAT yöneticisi Ensar Ergür’e sert tepki gösterdi. Ergür geçen günlerde, “Bu vatan kanla alındı, kanla savunuluyor. Bu vatanı Türkiye düşmanlarıyla iş birliği yapanlara sandıkta teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. “O ortam geldiğinde korkudan altınıza edersiniz soytarılar” diye konuşan Bekaroğlu, bu tehditkâr ifadeler hakkında gereğini yapmak üzere Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu göreve çağırdı.
Video Haberler
- Antalya'da bebek arabasındaki yılan parkta panik yarattı
- 'Meydanı boş mu buldunuz?'
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- AKP'nin kalesinde Kılıçdaroğlu'na dert yandılar
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Ali Koç ile Jorge Jesus arasındaki diyalog gündem oldu!
- Halatı kopan asansörde mahsur kalan işçi kurtarıldı
- 37 derece sıcakta çocuklar süs havuzunda serinledi
- İş adamlarını ağına düşüren 5 şüpheli yakalandı
- 'Arkalarına bakmadan gidiyorlar'
En Çok Okunan Haberler
-
- Bebek sahilinin ardından şimdi de Ümraniye!
- Beştepe kulislerinde neler oluyor?
- AKP son 15 yılın en düşük seviyesinde!
- 'Biri kendini yakıyorsa, toplum da kendini yakıyor...'
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 soru
- 'Kasırgaya hazırlanın'
- Eski AKP'li bakandan 'sürtük' eleştirisi
- Erdoğan için art arda harekete geçtiler
- Bebek sahilinin ardından şimdi de Ümraniye!
- Erdoğan ‘sürtük’ü prompterdan okumuş