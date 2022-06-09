CHP'li Murat Bakan polisin intihar notunu önergeye ekledi: 'Her intihar eden, intihara teşebbüs eden polisin sorumlusu sizsiniz'

09 Haziran 2022 Perşembe, 17:00

Murat Bakan, bugün yaptığı açıklamada, Şırnak’ta ‘vali koruması’ olarak görev yapan özel harekât polisi Alpaslan S.’nin, amirlerinden mobbing gördüğüne dair uzun bir mesaj yazdığını ve bu mesajı arkadaşlarına gönderdikten sonra intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

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