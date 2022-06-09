CHP'li Murat Bakan polisin intihar notunu önergeye ekledi: 'Her intihar eden, intihara teşebbüs eden polisin sorumlusu sizsiniz'

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CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Şırnak’ta bir polisin, “Beni kimsenin bu kadar aşağılamasına, küçük düşürmesine izin vermem. Onursuzca ithamlarla yaşamaktansa ölmek yolunu seçtim” diye mektup yazıp intihara teşebbüs ettiğini açıkladı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bakan, “Verdiğimiz Meclis araştırmasını burada AKP ve MHP oylarıyla reddederken ‘polis intiharları araştırılmasın’ diyenlere sesleniyorum; her intihar eden, intihara teşebbüs eden polisin sorumlusu sizsiniz” dedi.

ANKA
09 Haziran 2022 Perşembe, 17:00

Murat Bakan, bugün yaptığı açıklamada, Şırnak’ta ‘vali koruması’ olarak görev yapan özel harekât polisi Alpaslan S.’nin, amirlerinden mobbing gördüğüne dair uzun bir mesaj yazdığını ve bu mesajı arkadaşlarına gönderdikten sonra intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

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