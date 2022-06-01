CHP'li Orhan Sümer: 'Milleti açlıkla sınayanlar, Amerika'ya dolar kaçırıyor'

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Türkiye güne yine zamlarla başladı. Zamlara tepki gösteren CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, “Doğalgaza 13, elektriğe 12 kere zam geldi. Milleti iki göz oda evinde açlıkla sınayanlar saraylarda yaşayıp Amerika’ya milyonlarca dolar para kaçırıyor” dedi.

ANKA
01 Haziran 2022 Çarşamba, 12:29

Yurttaşlar, ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken yeni gün zamlarla başladı. Doğalgaz, alkol ve elektriğe zam geldi.

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