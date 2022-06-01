CHP'li Orhan Sümer: 'Milleti açlıkla sınayanlar, Amerika'ya dolar kaçırıyor'

01 Haziran 2022 Çarşamba, 12:03

Yurttaşlar, ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken yeni gün zamlarla başladı. Doğalgaz, alkol ve elektriğe zam geldi.

CHP Adana Milletvekili Sümer, haziran ayının ilk gününde yapılan zamlara tepki gösterdi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Sümer şöyle konuştu:

“Saray iktidarı freni patlamış bir kamyon gibi ülkeyi uçuruma sürüklemeye devam ediyor. Her gün yeni zam haberiyle uyanıyoruz. Haziran ayına zam ile başladık. Benzine 1 lira 22 kuruş, motorine 1 lira 49 kuruş, elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 30 zam geldi.

‘Kombileri fulleyin’, ‘Işıkları kapatmayın’, ‘320 milyar metreküp doğalgaz bulduk’ diye açıklama yaptıklarından bugüne doğalgaza 13 kere, elektriğe 12 kere zam geldi. Milleti iki göz oda evinde açlıkla sınayanlar saraylarda yaşayıp Amerika’ya milyonlarca dolar para kaçırıyor. Kendisi lüks içinde yaşarken vatandaşa bu kadar zammı, bu hayat pahalılığını reva görenlere yazıklar olsun. Halkımız önüne gelen ilk seçim sandığında gerekli cevabı verecektir.”