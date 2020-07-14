CHP'li Özgür Özel'den Erdoğan'a: 15 Temmuz darbesinin bir numaralı destekçisi odur
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz'un en büyük destekçisi CHP'dir'' ifadelerinin ardından CHP'li Özgür Özel'den bir yanıt daha geldi. Özel, ''15 Temmuz darbesinin bir numaralı destekçisi odur zaten!'' ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dergiye verdiği söyleşide, "15 Temmuz'un en büyük destekçisi CHP'dir. 15 Temmuz gecesine dair şüphe bulutlarını artık dağıtmalıdır. O gece kimlerle konuştuğunu, kimlerle hangi pazarlıkları yaptığını öncelikle kendisinin anlatması gerekir" demişti.
Erdoğan'ın sözlerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şu yanıtı verdi:
''Cumhuriyet Halk Partisi'ni darbelerle ilişkilendirmek hadsizliktir. 15 Temmuz konusunda Tayyip Erdoğan'ın söyledikleri artık terbiyesizliktir! FETÖ'yü darbe yaptıracak sıklete kavuşturan kimse, 15 Temmuz darbesinin bir numaralı destekçisi odur zaten!''
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