CHP'li Özgür Özel'den Erdoğan'a: 15 Temmuz darbesinin bir numaralı destekçisi odur

14 Temmuz 2020 Salı, 22:28

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dergiye verdiği söyleşide, "15 Temmuz'un en büyük destekçisi CHP'dir. 15 Temmuz gecesine dair şüphe bulutlarını artık dağıtmalıdır. O gece kimlerle konuştuğunu, kimlerle hangi pazarlıkları yaptığını öncelikle kendisinin anlatması gerekir" demişti.

Erdoğan'ın sözlerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şu yanıtı verdi:

''Cumhuriyet Halk Partisi'ni darbelerle ilişkilendirmek hadsizliktir. 15 Temmuz konusunda Tayyip Erdoğan'ın söyledikleri artık terbiyesizliktir! FETÖ'yü darbe yaptıracak sıklete kavuşturan kimse, 15 Temmuz darbesinin bir numaralı destekçisi odur zaten!''