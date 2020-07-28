CHP'li Özkoç: Sosyal medyayı kirleten Mahir Ünal ve ekibidir

28 Temmuz 2020 Salı, 23:09

Özkoç, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen sosyal medya düzenlemesine ilişkin söz alarak, “Tüm bu düzenlemelerin özünde her geçen gün genç seçmenlerin AKP'den uzaklaşması var. İktidar bu durumu göz önüne alarak gençlerin yoğunlukla kullandığı sosyal medyayı kontrol altına almak ve buradan kendisine yöneltilen protesto ve tepkilerin önüne kesmek istiyor” diye konuştu.

“SOSYAL MEDYAYI GERÇEKTEN KİRLETENLER, MAHİR ÜNAL VE EKİBİDİR”

Özkoç, “Bu yasakların mimarı Mahir Ünal'ın çalışma ekibinde kimlerin olduğuyla ilgili AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Ceviz Ayvalı'nın ‘Darbeci Kemalist gelenek ile FETÖ'yü birbirine kırdırdık’ sözleriyle tüm kamuoyu bilgilenmiş oldu. Gerçek trol, sosyal medyayı gerçekten kirletenler, Mahir Ünal ve ekibidir. Mahir Ünal, partimizi suçlamak için yalan bir gösteriyi sosyal medya hesabından paylaştı ve partimizi suçladı. Kanıtlayabildi mi bunu? Hayır, kanıtlayamadı çünkü doğru değildi. Kendisi sosyal medya trollüğü yaptı” diye konuştu.

Twitter’ın geçen aylarda Türkiye’deki 7 bin 340 hesabı kapattığını belirten Özkoç, “Twitter’ın 7 bin 340 trol hesabı kapatmasına ilişkin yayınladığı raporda, bu trollerin büyük çoğunluğunun AKP hesabına çalıştığını da ortaya koydu” dedi.

“DİSLİKE ALDIĞINIZDA YASAKLARA SARILMAK OLMAZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite sınavı öncesi öğrencilerle yaptığı yayını anımsatan CHP’li Özkoç, “Saraya açıkça söylüyoruz, işine geldiğinde FaceTime'ı kullanıp işine gelmediğinde, Twitter'dan ‘dislike’ aldığınızda, yasaklara sarılmak olmaz, olamaz. AKP'nin sosyal medyanın ruhundan anlamadığı ortaya koyduğu ucube yeşil küre uygulamasıyla gösterilmiştir” dedi.

“SİBER VATAN PROJESİYLE SOSYAL MEDYAYI ZAPTURAPT ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYOR”

Twitter’daki ‘yeşil benek’ uygulamasına değinen Özkoç, “Yeşil benek uygulamasında çuvallayan AKP şimdi de ülkemizde özgür, bağımsız ve akıllı gençlerin ahlakına rota vermeye çalışan Siber Vatan Projesi'yle sosyal medyayı zapturapt altına almaya çalışmaktadır. Ele geçirdikleri geleneksel medyada insanlar seslerini duyuramayınca sosyal medyaya yöneliyor. Burada bir soluklanma alanı buluyordu. Sosyal medyada ahlak sınırlarını aşmayan her türlü düşüncenin özgürce ifade edilmesi gerektiğine inanıyor ve bunu destekliyoruz. Bu özgürlükleri kısıtlamayı hedefleyen ucube yasa teklifine de karşı çıkıyoruz” diye konuştu.