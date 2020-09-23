CHP'li Sarıbal: Munzur'u rahat bırakın!

23 Eylül 2020 Çarşamba, 14:54

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 68 ilde bulunan 766 bölgeye maden ruhsatı verilmesi için ihale süreci başlattı. Tepkilere neden olan söz konusu bölgelerden 11’i Tunceli’de bulunuyor.

SARIBAL'DAN SERT TEPKİ

Sarıbal, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin tepki gösterdiği videoyu paylaştı. Sarıbal paylaşımında "Dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Munzur havzası, coğrafyası, dağı, toprağı, deresi, suyu birkaç kuruş için madencilere peşkeş çekiliyor. Bu doğa harikasını kimsenin talan etmeye hakkı yoktur. Munzur'un üstü altından daha değerlidir." tepkisinde bulundu.

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