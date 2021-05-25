CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı: 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir?

25 Mayıs 2021 Salı, 16:53

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT'de katıldığı bir programda "mafyadan aylık 10 bin dolar bir siyasetçi" olduğunu öne sürmüştü. Dün Habertürk yayınında defalarca bu siyasetçinin kim olduğu sorulsa da Soylu isim vermeyerek," Savcıya söylerim" dedi. Bugün TBMM'de yerinden söz alan CHP'li Mahmut Tanal 16 kez, "Mafyadan aylık 10 bin dolar alan siysetçi kimdir?" diye sordu.