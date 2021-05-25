CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı: 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir?
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'de yerinden söz alarak peş peşe "Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir?" diye sordu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT'de katıldığı bir programda "mafyadan aylık 10 bin dolar bir siyasetçi" olduğunu öne sürmüştü. Dün Habertürk yayınında defalarca bu siyasetçinin kim olduğu sorulsa da Soylu isim vermeyerek," Savcıya söylerim" dedi. Bugün TBMM'de yerinden söz alan CHP'li Mahmut Tanal 16 kez, "Mafyadan aylık 10 bin dolar alan siysetçi kimdir?" diye sordu.
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