CHP'li Tuncay Özkan 'Erdoğan görsün' diye paylaştı
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Siirt’te yurttaşların ucuz bitkisel yağ alabilmek için kuyruğa girdiği görüntüleri paylaştı.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından Siirt’teki vatandaşların ucuz yağ alabilmek için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ürün satış noktası önünde kuyruğa girdiği görüntüleri paylaştı.
Özkan’ın paylaşımında şu açıklamayı yaptı:
“Lüks Saray'ında manda yoğurdu tarifi veren Erdoğan, ilk milletvekili seçildiği Siirt'te yaşayan halkın durumunu görsün! Siirtliler ucuz yağ için uzun kuyruklar oluşturdu!”
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