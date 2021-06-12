CHP'li Tuncay Özkan paylaştı: İktidar Marmara Denizi'ni öldürdü

12 Haziran 2021 Cumartesi, 11:30

Özkan, sosyal medyada hesabından paylaştığı video ile Marmara Denizi'ndeki müsilaja dikkat çekti.



Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorunundan iktidarı sorumlu tutan Özkan, paylaşımında "Doğayla inatlaşıp yeşili yok eden, her sorunun çözümü için Kanal İstanbul'u çare olarak gösteren iktidar Marmara Denizi'ni öldürdü" ifadelerini kullandı.



Özkan'ın paylaştığı görüntülerde, müsilaj nedeniyle gemilerin filtrelerinin tıkanması yer aldı.