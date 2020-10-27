CHP'li vekil oğlu için koronavirüse yakalandı

27 Ekim 2020 Salı, 21:45

Oğlunun ateşinin yükselmesinin ardından “baba yanımda yatar mısın” sorusuna kayıtsız kalamadığını anlatan CHP’li Serkan Topal, virüs kapacağını bile bile oğlunun yanında yattığını aktardı.

Topal oğlunu teselli etmesinin ardından koronavirüs kaptığını aktarırken ateşinin 37 dereceyi de aştığını anlatarak maske mesafe ve temizlik uyarısı yaptı.



