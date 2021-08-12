CHP'li vekil sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta: Acilen içme suyu, ekmek gibi temel gıdalar
CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, sel felaketinden en fazla etkilenen Bozkurt ilçesinde su ve gıda sıkıntısı yaşandığını açıkladı. Baltacı, “Acilen içme suyu, ekmek gibi temel gıda maddelerinin ulaştırılması ve bunların bir an önce koordine edilmesi gerekiyor” dedi.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bir açıklama yapan Hasan Baltacı, ilçedeki arama kurtarma çalışmalarının hızlandığını ve ilçedeki ekip sayısının düne göre daha fazla olduğunu söyledi. İçme suyu sıkıntısına dikkat çeken Baltacı, şöyle konuştu:
“Şu an Bozkurt’tayız, gündüz gözü ile sel felaketinin bilançosunu çok daha net görebiliyoruz. Arama kurtarma faaliyetleri düne göre daha da hızlanmış durumda. Arama kurtarma ve tahliye için daha fazla ekip var ve daha fazla araç var. Yalnız koordinasyonda bir sıkıntı var. Hâlâ tahliye edilmeyi bekleyen insanlarımız var. Evlerinde mahsur kalan insanların ekmek, su gibi temel gıda maddelerine ihtiyacı var ve bunların ulaştırılması ile ilgili ciddi sıkıntılar var.
Az önce su isteyen apartmanlara su götürmek istedik ama içme suyu bitmiş. Acilen içme suyu, ekmek gibi temel gıda maddelerinin ulaştırılması ve bunların bir an önce koordine edilmesi gerekiyor. Sel suları hala Bozkurt’u terk etmiş değil. Arama kurtarma faaliyetleri olanca hızı ile devam ediyor. Umarım en az can kaybı ile bu süreci atlatırız.”
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