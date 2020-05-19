Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu’dan duygulandıran video

19 Mayıs 2020 Salı, 10:31

Programın devam ettiği www.yuzyilinrotasi.com adresli internet sitesinde oluşturulan sanal rotada tarihi gerçekliğe uygun şekilde ilerleyen Bandırma Vapuru, seyri sırasında temsili geçiş yaptığı kentlerde belediye başkanlarının video mesajları ile uğurlanıp, karşılanıyor. Tarihi yolculuğun Kastamonu kesiminde video mesajı ile Bandırma Vapuru ve Mustafa Kemal Atatürk’ü karşılayan Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Cide ve Karadeniz’e hakim bir tepede kaydedilen video ile Başkan Mutlu, Mustafa Kemal Atatürk’ü “Hoş geldiniz paşam” sözleri ile karşıladı. Coşkulu anlatımı ile Kastamonu’nun Milli Mücadele dönemi kahramanlarını tek tek sıralayan Başkan Mutlu’nun videosu sosyal medyada yüzbinlerce kişiye ulaştı. Mutlu’nun videosuna, “İzlerken gözyaşlarımı tutamadım”, “Tüylerim diken diken oldu” yorumları yapıldı.