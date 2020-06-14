Çiğli Belediyesi solunum cihazı üretti

14 Haziran 2020 Pazar, 12:41

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmeye İzmir Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da katıldı.

Çiğli Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla ürettiği solunum cihazı Kılıçdaroğlu’na tanıtıldı. 700 TL maliyetle üretilen cihazın diğer türevlerinin İtalya ve İsrail’de yapıldığını ancak olabildiğince az fonksiyonlu bir çalışma sonucu üretildiği bilgisi verildi.