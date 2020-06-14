Çiğli Belediyesi solunum cihazı üretti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiğli Belediyesi'nin kendi imkanları ile ürettiği solunum cihazını inceledi.
CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmeye İzmir Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da katıldı.
Çiğli Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla ürettiği solunum cihazı Kılıçdaroğlu’na tanıtıldı. 700 TL maliyetle üretilen cihazın diğer türevlerinin İtalya ve İsrail’de yapıldığını ancak olabildiğince az fonksiyonlu bir çalışma sonucu üretildiği bilgisi verildi.
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