Cinayet sonrası kan izlerini yok edemeyince otomobili yakmış
Aksaray’da, kendisine 40 bin lira borcu olan Sebrail Atmaca (32) tarafından tabancayla öldürülüp, foseptiğe gömülen Murathan Bilgiç (29), toprağa verildi. Bilgiç’i otomobilinde tabancayla öldüren Atmaca’nın kan izlerini yok edemeyince aracı yakmaya karar verdiği öğrenildi.
Ortaköy ilçesi Bozkır köyünde oturan çiftçi Murathan Bilgiç, pazar günü öğle saatlerinde yakınlarına arkadaşı Sebrail Atmaca'nın kendisine olan 40 bin liralık borcunu ödemek için çağırdığını söyleyerek evden ayrıldı. Geç saatlere kadar Bilgiç’ten haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Kayıp ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri kırsalda arama çalışması başlattı. Çalışmalara köylüler de destek verdi. Jandarma, çalışmalar sırasında Sebrail Atmaca sürekli ağlayınca şüphe üzerine gözaltına aldı. Ekipler, Atmaca’nın traktöründe yaptığı incelemede kan lekelerine rastladı. Gözaltına alınan Atmaca, Bilgiç’i tabancayla 3 el ateş ederek öldürüp, traktörünün arkasına bağlı kepçeyle kazdığı çukura gömdüğünü itiraf etti. Atmaca’nın gösterdiği yerde kazı yapan ekipler, Murathan Bilgiç’in cesedine ulaştı.
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