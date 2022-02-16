Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
Çin'in Guangzhou kentinde 520 drone ile bir ışık gösterisi düzenlendi.
Çin'in Guangzhou kentinde Sevgililer Günü'nde Olimpiyat sporcularını neşelendirmek için 520 drone ile bir ışık gösterisi düzenlendi.
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