Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi

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Çin'in Guangzhou kentinde 520 drone ile bir ışık gösterisi düzenlendi.

Xinhua
16 Şubat 2022 Çarşamba, 15:17

Çin'in Guangzhou kentinde Sevgililer Günü'nde Olimpiyat sporcularını neşelendirmek için 520 drone ile bir ışık gösterisi düzenlendi.

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