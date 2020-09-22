Çin'de dev gelgit dalgaları otoyola ulaştı
Çin’in Hangzhou kentindeki Qiantang nehrinde meydana gelen gelgit, otoyala ulaştı.
Çin'in doğusunda yer alan Hangzhou kentindeki Qiantang nehrinde Pazar günü meydana gelen gelgit nehrin yanındaki yola kadar ulaştı. Araç trafiğinin yoğun olduğu otoyolda meydana gelen gelgit nedeniyle su birikintisi oluştu. Otoyolda oluşan su birikintisi kazayı da beraberinde getirdi. O anlar kameraya yansıdı.
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