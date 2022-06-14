‘Çıplak vatandaş’ sorunu ele alındı: Ülkede toplumsal cinnet yaşanıyor

İstanbul, Ankara, Antalya, Kahramanmaraş ve Mardin gibi şehirlerde sinema sanatçısı Şener Şen’in ünlü “Çıplak Vatandaş” filmindeki gibi kıyafetsiz yurttaşlar ortaya çıkmaya başladı. Yaşanan durumu psikolojik olarak ele alan Psikolog Dr. Bora Küçükyazıcı, insanların yaşamsal ihtiyaçlarını temel düzeyde karşılayamamasının toplumsal cinnete yol açtığını vurguladı.

İstanbul, Ankara, Antalya, Kahramanmaraş gibi şehirlerde yaşanan “çıplak yurttaşların” sokağa çıkmasından sonra bir vaka da önceki gün Mardin’de yaşandı. “Çıplak yurttaşların” artmasının nedenlerini Cumhuriyet’e değerlendiren Küçükyazıcı, “Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidine göre, toplum bireylerinin en ilkel seviyede barınma, beslenme, başını sokacağı bir evi ve çocuklarının geleceğiyle ilgili mutlu hayalleri olmalıdır” dedi. Haftanın 5 günü, günde 10 saat çalışmanın insan ruhunun kodlarına aykırı olduğunu vurgulayan Küçükyazıcı, “Sabah erkenden kalk, otobüse bin, yürü, işe git, akşam çık, toplu taşımaya bin, saatlerce yol git, eve gel. Diğer yandan ekonomik sıkıntılar...” gibi örneklerle toplumun yaşadığı gündelik sıkıntıları anlattı. Küçükyazıcı, “Sıkıntılar nedeniyle kendisini canlı canlı yakan insanları da görüyoruz. Yaşarken var olamamak, yok olarak var olmayı denemek” dedi.

İnsanların bu buhranına ilişkin “Giyinik olduğunda görülmüyor olmak, çıplaklık ile görülür olmayı hedeflemek” ifadelerini kullanan Küçükyazıcı yaşananları, “Yaşamak, sadece karnımızı doyurmak mıdır” dedi.



