Çırılçıplak soyundu! Sokaklarda böyle koştu
Denizli’de Merkezefendi İlçesi Albayrak Meydanı’nda bir vatandaş sokak ortasında çırılçıplak koşmaya başladı. Çıplak vatandaşın sokakta çıplak koşması akıllara 1985 yapımı Çıplak Vatandaş filmini getirdi.
Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Albayrak Meydanı’nda gerçekleşti. Bir vatandaşın sokakta çıplak halde koştuğu anlar telefon kamerasına kaydedildi. Görüntülerde yoldan geçen bir araç şoförü de araçtan inerek adamın peşinden koşmaya başladı. Vatandaşın neden sokağa çıplak çıktığı, araç şoförünün neden araçtan inerek peşinden koşmaya başladığı bilinmiyor. Olay akıllara Şener Şen ve Müjde Ar’ın oynadığı 1985 yapımı Çıplak Vatandaş filmini getirdi. Filmde Şener Şen yoksulluk ve açlıktan aklını yitirerek çıplak halde sokakta koşmaya başlamıştı.
Kaynak: Pamukkalehaber
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