Çitlere çarpan otomobil devrildi...O anlar kamerada
Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tel çitlere çarptıktan sonra devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Akçaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Özkan Bakar'ın kullandığı 07 ZE 381 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tel çitlere çarptıktan sonra devrildi.
Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.
Öte yandan kazanı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın gelişi ve demir çitlere çarptığı ve yan yatmaya başladığı anlar yer aldı.
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