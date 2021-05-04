CNN Türk canlı yayınında kavga! Ahmet Hakan zor anlar yaşadı

04 Mayıs 2021 Salı, 15:27

CNN Türk ekranlarında yayımlanan gazete Ahmet Hakan tarafından sunulan “Tarafsız Bölge” programında gazeteci Şaban Sevinç ve AKP 3.Dönem Milletvekili ve MKYK üyesi Abdurrahman Kurt arasında tartışma çıktı.

Abdurrahman Kurt’un daha önce kullandığı bazı ifadelerin hatırlatılması üzerine yayına bağlanan Kurt, “Şaban Bey’in kuyruk acısı var” değerlendirmesinde bulundu. Şaban Sevinç ise “Abdurrahman Bey’i tanımıyorum” dedi.

"SİZ UTANMAZ BİR ADAMSINIZ"

Şaban Sevinç “Google’a Abdurrahman Kurt, Fethullah Gülen, Tarafsız Bölge yazdım her şey ortaya çıktı" deyince Abdurrahman Kurt “OdaTV de yapıyor böyle, bir cümleyi alıyor gerisini yayımlamıyor” ifadelerini kullandı.

Cevap hakkını kullandığını söyleyen Kurt ve Şaban Sevinç arasında çıkan tartışmada Kurt “Sizin yüzünüz kızarmadan yalan söylüyorsunuz” dedi.

Bunun üzerine sinirlenen Şaban Sevinç “Siz utanmaz bir adamsınız, şu anda moderatör olan Ahmet Hakan, sizin burada söylediğiniz şeyi defalarca soruyor defalarca söylüyorsunuz, utanmaz bir adamsınız.” dedi.

Bunun üzerine Abdurrahman Kurt “Programın devamını izleyin” dedi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI





Ayrıca gazeteci Şaban Sevinç, yaşanan tartışmadan sonra Twitter hesabından Kurt’un AKP'nin FETÖ ile ilgili birlikte askeri vesayete karşı ABD'yle işbirliği yapıldığına dair geçmişteki açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı.