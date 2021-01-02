CNN Türk canlı yayınında 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç bulundu' iddiası

02 Ocak 2021 Cumartesi, 17:16

Bayrakçı, bulunduğunu iddia ettiği ilaçla ilgili "Ayaktaki hastanın testini 30 saniyede pozitiften negatife çeviriyor. Entübe yatan hastayı da ertesi gün ayağa kaldırıyor." açıklamasını yaptı.

Söz konusu ilacın 8 kişi üzerinde etkisini canlı canlı gördüğünü söyleyen Hakan Bayrakçı, ilacın Türkiye'de üretilmek istendiğini ifade etti.

Mehmet Metiner'in de ilacı kullandığını söyleyen Bayrakçı, Sağlık Bakanı ile Metiner vasıtasıyla tanışarak ilaçla ilgili bilgi verdiğini söyledi. Metiner, Bayrakçı'nın açıklması üzerine "Sen bizi kobay olarak mı kullandın?" diyerek tepki gösterdi.

Bayrakçı'nın detayları anlatmasından rahatsız olan Mehmet Metiner, "Gizliliği ihlal ettin, açıklamanı doğru bulmadım" değerlendirmesini yaptı.

Mehmet Metiner ve Hakan Bayrakçı'nın konuşmalarını gülerek dinleyen Semiha Şahin ise "Sorunuzu soracak mısınız artık Hakan Bey?" dedi.