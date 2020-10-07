CNN Türk muhabirine verdiği yanıt sosyal medyada yeniden gündem oldu

07 Ekim 2020 Çarşamba, 09:02

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün 2 yıl önceki sokak röportajı sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Haber için kağıt toplayıcısı bir çocuk ile röportaj yapan Öztürk ile kağıt toplayıcısı Yakup arasındaki diyalog, yüzlerce yorum aldı.

Videoda, Öztürk, “Kaç kardeşsiniz” diye sorarken, Yakup’un da “7 kardeşiz. En büyükleri benim. Eve ekmek götürmek için çalışmak zorundayız” dediği görülüyor. Öztürk’ün “peki ellerinde nasır oluştu mu” sorusunu da yanıtlayan genç, “Evet, sert” ifadelerini kullanıyor.Öztürk ve Yakup arasında geçen son diyalog ise yürekleri burktu.

Öztürk, Yakup’a hayallerini sorarken, Yakup’un “hiçbir hayalim yok demesi” izleyenlerin boğazını düğümledi.