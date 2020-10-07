CNN Türk muhabirine verdiği yanıt sosyal medyada yeniden gündem oldu
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk’ün sokak röportajı sosyal medyada yeniden gündem oldu. Söz konusu röportajda, kâğıt toplayıcısı bir çocuğun ‘hiçbir hayalim yok’ demesi dikkat çekiyor.
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün 2 yıl önceki sokak röportajı sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Haber için kağıt toplayıcısı bir çocuk ile röportaj yapan Öztürk ile kağıt toplayıcısı Yakup arasındaki diyalog, yüzlerce yorum aldı.
Videoda, Öztürk, “Kaç kardeşsiniz” diye sorarken, Yakup’un da “7 kardeşiz. En büyükleri benim. Eve ekmek götürmek için çalışmak zorundayız” dediği görülüyor. Öztürk’ün “peki ellerinde nasır oluştu mu” sorusunu da yanıtlayan genç, “Evet, sert” ifadelerini kullanıyor.Öztürk ve Yakup arasında geçen son diyalog ise yürekleri burktu.
Öztürk, Yakup’a hayallerini sorarken, Yakup’un “hiçbir hayalim yok demesi” izleyenlerin boğazını düğümledi.
En Çok Okunan Haberler
- Didim'in altın arazisi Acun için mi hazırlanıyor?
- Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
- Erdoğan'dan askeri öğrencilerle ilgili sürpriz talimat
- Milli Piyango’da skandal!
- Katar Kraliyet Ailesi için saray yapılıyor
- MHP'li Yalçın, Halk TV ile Çilingiroğlu'nu hedef aldı
- AKP'den ilk Ali Edizer açıklaması
- 2 ülkeye asker gönderiliyor
- Jinekolog 17 kadını kendi spermleriyle hamile bıraktı
- Saray'da MHP ayarlı yeni sistem hazırlıkları
Video Haberler
- CNN Türk muhabirine verdiği yanıt yeniden gündem oldu
- Veteriner önündeki dana görüntüleri, büyük ilgi gördü
- Malatya’da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Uçakta maske kavgası kamerada!
- Bodrum'da heyecanlı anlar... Cep telefonuyla görüntülend
- Süleyman Soylu'nun gözyaşları
- Esra Erol'da yine rezalet! Konuktan şoke eden sözler
- Acil serviste koronavirüs paniği!
- İstanbul'da dehşet anları! Büyük korku yaşandı
- Tramvay istasyonunda 'HES kodu' paniği