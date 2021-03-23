CNN Türk'te ortalık karıştı! Hulki Cevizoğlu canlı yayını terk etti

23 Mart 2021 Salı, 09:32

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Yeniçağ gazetesi yazarı Hulki Cevizoğlu, Altan Tan’a terör propagandası yaptığı için canlı yayında tepki gösterdi.

Kürtçe’nin bölgesel resmi dil ilan edilmesi ve yerinde yönetim sisteminin getirilmesini savunan Altan Tan'ın "1930'lu yıllar" dediğini söyleyerek Atartürk eleştirisi yaptığını ve terör propagandası yaptığını söyleyen Cevizoğlu, "Burada terör propagandası yapılıyor, siz de kuzu kuzu dinliyorsunuz." diyerek duruma tepki gösterdi. Ahmet Hakan'ın duruma müdahale etmesini söyleyen Hulki Cevizoğlu, "Ahmet Hakan biz bu cahilce sözleri dinlemek zorunda mıyız?" dedi.

Programın moderatörü Ahmet Hakan, Cevizoğlu'na "Size çok büyük saygım var, ama bu söylediğiniz doğru değil. Ben kimseye burada terör propagandası yaptırmam" dedi.

CEVİZOĞLU YAYINI TERK ETTİ

Gerilim yatışmayınca Ahmet Hakan reklama gitmek zorunda kaldı.

Bu sırada Altan Tan'ın Hulki Cevizoğlu'na "Terbiyesiz" dediği duyulurken Cevizoğlu ise "Ara verin, ben gidiyorum" dedi. Daha sonra da reklama gidilerek programa reklamın ardından devam edildi.

Programın modetatörü Ahmet Hakan, 2 kez reklama gittikten sonra yayın sürmeye devam etti. Reklam sonrası yayında Hulki Cevizoğlu'nun stüdyoda olmadığı görüldü. Şaban Sevinç, "bizi de zan altında bıraktı" derken Ahmet Hakan ise Cevizoğlu'nun Atatürk konusunda çok hassas davrandığını ve Hulki Cevizoğlu'nun sevdiği bir isim olduğunu ifade etti.