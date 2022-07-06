Çocukların kavgasına büyükler dahil oldu: 6 yaralı

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Adana'da, aynı sokakta oturan komşu iki ailenin çocukları arasında çıkan kavgaya büyüklerin de karışmasıyla silahlı çatışma çıktı. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı çatışmada iki aileden 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

DHA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:07

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, 5 Temmuz Salı günü saat 23.30 sıralarında aynı sokakta oturan iki komşu ailenin çocukları, bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı. Kavgaya aile büyüklerinin de dahil olmasıyla taraflar arasında silahlı çatışma çıktı.

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