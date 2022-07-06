Çocukların kavgasına büyükler dahil oldu: 6 yaralı
Adana'da, aynı sokakta oturan komşu iki ailenin çocukları arasında çıkan kavgaya büyüklerin de karışmasıyla silahlı çatışma çıktı. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı çatışmada iki aileden 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, 5 Temmuz Salı günü saat 23.30 sıralarında aynı sokakta oturan iki komşu ailenin çocukları, bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı. Kavgaya aile büyüklerinin de dahil olmasıyla taraflar arasında silahlı çatışma çıktı.
SİLAHLAR KONUŞTU
Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı çatışmada Yasin Ç., İrfan Ç., İhsan Ç. ve Azize Ç. ile diğer aileden Mehmet Ziya Ö. ve İbrahim E. yaralandı. Yaralılar, özel araç ve ihbar üzerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Tedavisi devam eden yaralılardan İhsan Ç. ve Mehmet Ziya Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde çalışma yapan polis, 8 boş pompalı tüfek kartuşu ve 7 boş tabanca kovanı bulurken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir pompalı tüfeğe de kriminal inceleme için el koydu.
Olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.
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