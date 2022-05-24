Çok Güzel Hareketler'den 'konut krizine' gönderme: 'Kim alıyor bu evleri?'

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BKM Mutfak imzalı komedi programı Çok Güzel Hareketler 2, 23 Mayıs akşamı izleyicilerle buluşan yeni bölümünde konut krizini konu edindi. "Kim alıyor bu evleri?" diye sorulan skeç, sosyal medyada da gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2022 Salı, 18:10

Türkiye'de enflasyon altında ezilen yurttaş, fahiş zamlarla mücadele ederken; bir taraftan da konut krizini konuşuyor. Kiralık ev bulamayan, bulsa da fahiş kira fiyatları yüzünden ev satın alamayanların sayısı günden güne artıyor.

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