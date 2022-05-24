Çok Güzel Hareketler'den 'konut krizine' gönderme: 'Kim alıyor bu evleri?'

24 Mayıs 2022 Salı, 18:10

Türkiye'de enflasyon altında ezilen yurttaş, fahiş zamlarla mücadele ederken; bir taraftan da konut krizini konuşuyor. Kiralık ev bulamayan, bulsa da fahiş kira fiyatları yüzünden ev satın alamayanların sayısı günden güne artıyor.



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