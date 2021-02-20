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Çok konuşulacak video! CHP Berat Albayrak için saat verdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi twitter hesabından yine çok konuşulacak bir video paylaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'affedildikten' sonra ortalarda görünmeyen Berat Albayrak ile ilgili olan videoda çarpıcı kareler kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
20 Şubat 2021 Cumartesi, 09:33

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden Instagram hesabından yaptığı paylaşımla istifa eden ve hala bir açıklama yapmayan Berat Albayrak'ın nerede olduğu merak konusu olmuşken, CHP'nin dün gece resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda "Merkez Bankası’nın 128 milyar doları kayıp ama sorumlusu 'damat' firarda... Yarın saat 13.00’te damadı buluyoruz." denildi.

CHP'nin videosundan sonra gözler bugün saat 13:00'a çevrildi.

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