'Çöl tozu' uyarısı: Bu dönemlerde ölümlerde artış gözlemledik
Türkiye'nin bugünden itibaren Kuzey Afrika'dan gelecek çöl tozunun etkisi altına gireceğini belirten uzmanlar, yurttaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının Türkiye'ye giriş yapacağını açıkladı. Çöl tozlarının İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Ege'nin iç kesimlerinde daha yoğun olması bekleniyor. Özellikle solunum rahatsızlığı olanların dikkat etmeleri gereken bir döneme girdiğini hatırlatan uzmanlar, bu süreçte hem ölümlerin hem de hastaneye yatışların çoğaldığını belirtti. Uzmanlar, pencerelerin kapalı tutulmasını ve yurttaşların dışarı çıkmamasını tavsiye etti.
Özellikle kronik hastalığı, astım, KOAH gibi nefes darlığıyla ilişkili hastalığı olanların risk altında olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hasan Bayram, "Tozun yoğun olduğu dönemlerde ölümlerde artış olduğunu gözlemledik. Çalışmalar bu çöl tozlarının içerisinde çeşitli bakterilerin, mantarların ve çeşitli virüslerin olabileceğini göstermiş. En önemlisi çok yoğun konsantrasyona maruz kalıyorsunuz. Belli bölgelerde nefes alamıyorsunuz" dedi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise, çöl tozunun etkili olacağı bölgeleri Türkiye haritası üzerinde gösterdi.
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