Çöl tozu uyarısı: 'Bu dönemlerde ölümlerde artış gözlemledik'

31 Mart 2022 Perşembe, 11:07

Ülkemizin bugünden itibaren Kuzey Afrika'dan gelecek çöl tozunun etkisi altına gireceğini belirten uzmanlar, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle kronik hastalığı, astım, KOAH gibi nefes darlığıyla ilişkili hastalığı olanların risk altında olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hasan Bayram, "Tozun yoğun olduğu dönemlerde ölümlerde artış olduğunu gözlemledik. Çalışmalar bu çöl tozlarının içerisinde çeşitli bakterilerin, mantarların ve çeşitli virüslerin olabileceğini göstermiş. En önemlisi çok yoğun konsantrasyona maruz kalıyorsunuz. Belli bölgelerde nefes alamıyorsunuz" dedi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise, çöl tozunun etkili olacağı bölgeleri Türkiye haritası üzerinde gösterdi.

