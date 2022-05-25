Çorlu Tren Katliamı davası öncesi aileler Cumhuriyet'e konuştu: 'Adalet katilleri koruyup, hak arayanları cezalandırıyor'

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:14

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Köyü’nde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen, 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği ve 340 kişinin de yaralandığı tren katliamına ilişkin açılan davanın 10’uncu duruşması 25 Mayıs 2022 tarihinde saat 09.30’da Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde görülecek.

Duruşma öncesi ailelerden 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz ile 14 yaşındaki kızı Bihter Bilgin’i, kız kardeşleri Emel Duman ve Derya Kurtuluş’u ve 5 aylık yeğeni Beren Kurtuluş’u kaybeden Zeliha Bilgin Cumhuriyet.com.tr’den Mehmet Oflaz’a konuştu.