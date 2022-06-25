Çorlu’da iki grup arasında silahlı kavga: 2’si polis 10 yaralı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı polis havaya uyarı ateşi açarak önledi. Arbede sırasında 2 polis memuru beyzbol sopası darbesi ile yaralanırken, 2 kişi tabanca, 6 kişi bıçak ve sopalarla olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı.

DHA
25 Haziran 2022 Cumartesi, 13:46

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Şeyhsinan Mahallesi Çukurçeşme Sokak üzerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada, iki taraf tabanca, bıçak, sopa ve taşlarla birbirlerine saldırırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Çorlu silahlı kavga polis yaralı

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