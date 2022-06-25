Çorlu’da iki grup arasında silahlı kavga: 2’si polis 10 yaralı

25 Haziran 2022 Cumartesi, 13:46

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Şeyhsinan Mahallesi Çukurçeşme Sokak üzerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada, iki taraf tabanca, bıçak, sopa ve taşlarla birbirlerine saldırırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Haberin devamı...