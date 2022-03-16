Çorum Belediye Başkanı'ndan Zelenskiy ve Putin'e 'leblebi helvası' çağrısı

16 Mart 2022 Çarşamba, 17:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki yemek davetinde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e leblebi helvası ikram etti. Davet menüsündeki leblebi helvası, 2 ülke basınında geniş yer buldu. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir bir an önce barışı sağlayarak Çorum leblebisiyle hazırlanan, leblebi helvasını tatmak üzere Çorum'a davet etti.