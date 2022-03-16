Çorum Belediye Başkanı'ndan Zelenskiy ve Putin'e 'leblebi helvası' çağrısı
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i en kısa zamanda barışa imza atarak meşhur Çorum leblebisiyle hazırlanan 'leblebi helvası' yemek üzere kentte davet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki yemek davetinde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e leblebi helvası ikram etti. Davet menüsündeki leblebi helvası, 2 ülke basınında geniş yer buldu. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir bir an önce barışı sağlayarak Çorum leblebisiyle hazırlanan, leblebi helvasını tatmak üzere Çorum'a davet etti.
Video Haberler
- Çorum Belediye Başkanı'ndan Zelenskiy ve Putin'e çağrı
- Yıkılma tehlikesi vardı... O inşaat durduruldu
- 'Size bugün ihtiyacımız var'
- 'Herkesin şerefi var' dedi, tefecilikten tutuklandı
- Taburcu edilirken alkışlarla protesto ettiler
- Gökyüzündeki kızıllığın sebebini Prof. Dr. Yaşar açıklad
- '30 TL'yi geçebilir' tahmini
- 3 büyükşehirde barajlardaki su miktarı arttı
- ABD'li gezginin bisikletini çalanlar yakalandı
- Üniversite yemekhanesinde duygulandıran anlar
En Çok Okunan Haberler
- AYM, Semra Güzel’in başvurusunu görüşecek
- İsveçli şarkıcı ilk kez İstanbul'da
- Üreten kadınlar bir arada
- Avrupa Konseyi'nden Rusya kararı
- Bir ilde daha ekmeğe yeniden zam!
- Mansur Yavaş'tan yeni müjde
- Çorum Belediye Başkanı'ndan Zelenskiy ve Putin'e çağrı
- Yüz nakli yapılan Recep Sert gözaltına alındı
- Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem
- 'Vegan mutfak, hoşgörü ve özgürlük demek'