Baldızını öldürdü, boşanma aşamasında olduğu kadını darbetti
Çorum'da, Emrah Ö. (34) tartıştığı baldızı Ezgi Taşıran'ı (27) tabanca ile 9 el ateş ederek öldürdü, boşanma aşamasındaki eşi Özgecan Ö.'yü (32) darp etti
Cinayet ve darp anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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