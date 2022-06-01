Baldızını öldürdü, boşanma aşamasında olduğu kadını darbetti

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Çorum'da, Emrah Ö. (34) tartıştığı baldızı Ezgi Taşıran'ı (27) tabanca ile 9 el ateş ederek öldürdü, boşanma aşamasındaki eşi Özgecan Ö.'yü (32) darp etti

DHA
01 Haziran 2022 Çarşamba, 10:07

Cinayet ve darp anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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